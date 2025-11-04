- Дата публікації
Невідомі дрони паралізували роботу двох великих аеропортів в ЄС: що відомо
Аеропорти Брюсселя та Льєжа призупинили роботу на годину, тисячі пасажирів не змогли вчасно вилетіти або були перенаправлені в інші аеропорти.
У Бельгії ввечері вівторка, 4 листопада, було тимчасово призупинено повітряний рух у двох найбільших аеропортах — Брюсселя та Льєжа. Це було зроблено з міркувань безпеки після надходження сигналів про несанкціоновані польоти дронів над територією летовищ.
Про це пише RTBF з посиланням на інформацію від компанії Skeyes, відповідальної за управління повітряним рухом у Бельгії.
Зупинка руху та перенаправлення рейсів
Перше повідомлення про виявлення дрона надійшло незадовго до 20:00 за місцевим часом над територією Brussels Airport. Речник Skeyes Курт Вервілліген пояснив, що було ухвалене рішення про тимчасове припинення всього повітряного руху як запобіжний захід. Це підтвердила і речниця Brussels Airport, уточнивши, що були зупинені всі рейси — як на виліт, так і на приліт.
Спочатку оголошувалося про можливе перенаправлення рейсів, що прямували до Брюсселя, в аеропорт Льєжа, проте згодом і Льєзький аеропорт оголосив про наявність дронів поблизу своєї території.
Через це рейси з обох бельгійських аеропортів довелося перенаправляти до сусідніх аеропортів у Нідерландах та Німеччині: у Маастрихт та Кельн. За повідомленнями, аеропорту Шарлеруа ця ситуація не торкнулася.
Зв’язок між інцидентами
Представники Skeyes зазначили, що на цей момент немає жодних підстав стверджувати про зв’язок між інцидентами у Брюсселі та Льєжі.
Обидва аеропорти відновили свою повноцінну роботу незабаром після 21:00, коли фахівці підтвердили відсутність будь-якої загрози.
«Коли дрон помічено, стандартна процедура полягає в тому, щоб призупинити польоти щонайменше на 30 хвилин, щоб провести необхідні перевірки та переконатися, що більше немає небажаних прольотів. Саме так і сталося тут», — заявили в Skeyes.
Нагадаємо, у Бельгії над авіабазою Кляйне-Брогель днями зафіксували невідомі дрони, що викликало негайну реакцію міністра оборони та поліції. Ситуацію ускладнює той факт, що на цьому об’єкті зберігається ядерна зброя НАТО, а незабаром базуватимуться новітні винищувачі F-35.