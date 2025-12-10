Невідомі дрони в Ірландії під час візиту Зеленського: чи була загроза літаку президента

Володимир Зеленський з дружиною Оленою / © Getty Images

Дрони, що з’явилися поблизу Дубліна невдовзі після прибуття президента України Володимира Зеленського минулого тижня, не становили загрози для його літака, але інцидент викликає велике занепокоєння.

Про це заявив прем’єр-міністр Ірландії Майкл Мартін, передає Reuters.

Прем’єр-міністр Майкл Мартін повідомив парламенту, що ввечері після прибуття Зеленського з державним візитом поблизу військово-морського судна, яке патрулювало узбережжя Дубліна, було помічено невелику кількість неідентифікованих дронів.

«Дрони не становили загрози для літака президента Зеленського — це має бути зрозуміло — оскільки він благополучно приземлився до цього інциденту», — сказав Мартін.

Водночас, він не прокоментував безпосередньо повідомлення ірландських ЗМІ про те, що дрони летіли поблизу траєкторії польоту Зеленського.

На його думку, цей інцидент — частина гібридної кампанії, ініційованої Росією проти інтересів Європейського Союзу та України.

Ірландія, яка є військово нейтральною, має один з найнижчих рівнів витрат на оборону в Європі, але пообіцяла збільшити його, а Мартін окреслив плани інвестувати в технології боротьби з дронів.

«Цілком очевидно, що існує загроза безпеці Ірландії», — сказав він.

Раніше ірландські ЗМІ повідомляли, що чотири неідентифіковані безпілотники військового типу летіли в напрямку траєкторії польоту літака Володимира Зеленського, який приземлявся в аеропорту Дубліна.

Після цього поліція Ірландії розпочала офіційне розслідування небезпечного інциденту.