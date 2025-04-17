Невідомі кадри замаху на Фіцо оприлюднило фінське телебачення

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / © Associated Press

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Громадське телебачення Фінляндії YLE у документальному фільмі про Словаччину оприлюднило раніше неопубліковані кадри замаху на прем’єр-міністра Роберта Фіцо, який стався у місті Гандлові у травні минулого року.

Фрагмент цього фільму опублікувало на своїй Facebook-сторінці словацьке видання Plus7dni.

На цьому відео камера зафіксувала все — від перших пострілів нападника до моменту, коли охорона завантажувала важкопораненого прем’єра в урядовий лімузин.

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На кадрах видно, як прем’єр-міністр падає на землю, його піднімають і несуть охоронці, а також крупним планом його обличчя в критичному стані — те, чого публіка не мала можливості бачити раніше.

Дата публікації 17:26, 17.04.25 Кількість переглядів 15 Фінське телебачення оприлюднило невідомі кадри замаху на Фіцо

Відео спочатку було знято регіональним телебаченням Прієвідза, яке ніколи його не транслювало. Воно надало матеріал виключно поліції для розслідування.

Директорка Prievidza Television Дана Рейндлова в коментарі Plus7dni повідомила, що таке рішення ухвалили з етичних міркувань.

«Тоді ніхто не знав, чим усе закінчиться. Я б не хотіла, щоб когось із близьких після такого інциденту тягнули в машину. Ми передали поліції весь запис, але також не пускали його в ефір», — сказала вона в коментарі виданню.

Повідомляється, що на словацькому телебаченні переглянули свою позицію через кілька місяців, коли стало зрозуміло, що прем’єр-міністр пережив замах і продовжує працювати.

За словами директорки, для них було важливим, що фінський суспільний мовник хотів використати кадри в документальному фільмі, а не як короткий сенсаційний матеріал для новин.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що має намір поїхати до Москви на урочистості 9 травня.