Невідомі підірвали опору мосту в Самарській області РФ: які наслідки (фото)

Фахівці перевіряють, чи може міст через річку Чапаєвка витримати потяги.
У Самарській області Росії в ніч проти 4 березня невідомі підірвали опору мосту через річку Чапаєвка.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Залізничний міст через річку Чапаєвку в Самарській області було пошкоджено внаслідок вибуху. Так, пошкоджень зазнали металоконструкції мосту, а також загородження. Сама бетонна опора не пошкоджена.
Затриманий рух трьох пасажирських потягів, які прямували з Москви, та рух одної електрички.
Рух цією ділянкою залізниці тимчасово припинили. Фахівці перевіряють, чи може міст витримати потяги.
Територія оточена. На місці працюють спецслужби та сапери. Постраждалих немає.
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Нагадаємо, в ніч проти 2 березня стався вибух на електропідстанції "Калінінська" в російському Єкатеринбурзі. В українській військовій розвідці заявили, що це проти диктатури Кремля у такий радикальний спосіб протестують "небайдужі росіяни".
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