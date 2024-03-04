Невідомі підірвали опору мосту в Самарській області РФ: які наслідки (фото)

Фахівці перевіряють, чи може міст через річку Чапаєвка витримати потяги.

У Самарській області Росії в ніч проти 4 березня невідомі підірвали опору мосту через річку Чапаєвка.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Залізничний міст через річку Чапаєвку в Самарській області було пошкоджено внаслідок вибуху. Так, пошкоджень зазнали металоконструкції мосту, а також загородження. Сама бетонна опора не пошкоджена.

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Затриманий рух трьох пасажирських потягів, які прямували з Москви, та рух одної електрички.

Рух цією ділянкою залізниці тимчасово припинили. Фахівці перевіряють, чи може міст витримати потяги.

Територія оточена. На місці працюють спецслужби та сапери. Постраждалих немає.

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Підірваний міст у Самарській області РФ / Фото: російські телеграм-канали

Підірваний міст у Самарській області РФ / Фото: російські телеграм-канали

Нагадаємо, в ніч проти 2 березня стався вибух на електропідстанції "Калінінська" в російському Єкатеринбурзі. В українській військовій розвідці заявили, що це проти диктатури Кремля у такий радикальний спосіб протестують "небайдужі росіяни".

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