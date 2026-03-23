Невідомі підпалили 4 "швидких" єврейської громади: люди чули вибух

Офіцер аварійно-рятувальної служби на місці підпалу чотирьох «швидких» / © Associated Press

У нічному Лондоні невідомі спалили чотири реанімобілі єврейської общинної служби швидкої допомоги «Хацала». Поліція міста офіційно розглядає інцидент як антисемітський злочин та розшукує групу підозрюваних.

Про це пише «BBC News русская служба».

У поліції заявили, що підпал чотирьох карет швидкої допомоги, що належать єврейській громадській службі у північному Лондоні, розслідують як «злочин на ґрунті антисемітської ненависті».

Надзвичайники з Пожежної бригади Лондона прибули на виклик на Хайфілд-Корт у районі Голдерс-Грін близько 01:40 за Грінвічем у ніч проти 23 березня. На місці вони виявили чотири охоплені вогнем автомобілі «швидкої», що належать єврейській службі «Хацала».

У бригаді повідомили, що в машинах здетонували кілька балонів, унаслідок чого були вибиті вікна в сусідньому житловому будинку.

Пожежу вдалося повністю загасити о 03:06. Постраждалих немає. Із міркувань безпеки мешканців прилеглих будинків евакуювали, а дороги в районі тимчасово перекрили.

«Ми вивчаємо записи з камер відеоспостереження і нам відомо про відеозаписи, розміщені в інтернеті. На цьому ранньому етапі розслідування ми розшукуємо трьох підозрюваних», — заявила суперінтендант Сара Джексон, яка очолює місцеву поліцію.

У поліції також повідомили, що «ведуть переговори з релігійними лідерами» та «проводять додаткове патрулювання у цьому районі».

«Хацала» — велика волонтерська некомерційна організація, яка безкоштовно забезпечує єврейську громаду екстреною медичною допомогою та транспортуванням до лікарень. Вона працює в районі Голдерс-Грін від 1979 року, де проживає значна єврейська спільнота.

«Ми знаємо, що цей інцидент викличе велике занепокоєння в суспільстві, і співробітники поліції залишаються на місці пригоди для проведення термінового розслідування», — додала Джексон.

За даними поліції, наразі нікого не затримано. Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, закликають звернутися до правоохоронців.

Один із місцевих жителів розповів кореспонденту BBC, що почув «вибух» незадовго після 01:30 за Грінвічем, після чого «чотири машини швидкої допомоги» зайнялися.

«Нас усіх розбудили… палії, які цілеспрямовано атакували машини швидкої допомоги в нашому районі», — сказав він.

До слова, 12 березня у штаті Мічиган 41-річний Айман Мохамад Газалі на автомобілі протаранив синагогу «Темпл Ізраїль», де також розташовані школа та дитсадок. Нападник, який мав зі собою гвинтівку та вибухівку, загинув після того, як охоронці відкрили вогонь. Внаслідок інциденту виникла пожежа. Госпіталізовано охоронця та близько 40 правоохоронців і рятувальників (переважно через отруєння димом).