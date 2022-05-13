Невідомі пожбурили коктейлі Молотова у військкомат в російському Омську

Невідомі закидали коктейлями Молотова військкомат в російському Омську.

У будівлю військкомату Центрального округу на вулиці Пушкіна в Омську кинули щонайменше два коктейлі Молотова. Свідки кажуть, що біля будівлі відчувається сильний запах гасу, а на місці працюють криміналісти.

Про це пише "Медиазона" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що в регіональному управлінні МВС відповідний інцидент коментувати відмовились.

Слід зазначити, що це вже не перший випадок, коли у військкомати в різних містах Росії кидають коктейлі Молотова. Так, про підпал військкоматів повідомляли в Москві, Нижньовартовську, Підмосков'ї, Воронежі, Мордовії, Свердловській та Іванівській областях.

Нагадаємо, 9 травня, коли в РФ на тлі розв’язаної Кремлем війни в Україні гучно святкували День перемоги, невідомий пожбурив "коктейль Молотова" в будівлю військкомату підмосковного міста Балашихи.

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