Невідомі проникли на базу США та НАТО під час закритої наради: їх затримали

Військова база RAF Molesworth / © Twitter/ITV News Anglia

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У графстві Кембриджшир на сході Англії двох громадян Латвії затримали на території військової бази RAF Molesworth, де розташовані розвідувальні структури США та НАТО.

Британська контртерористична поліція повідомила, що чоловіків віком 32 і 36 років виявили всередині периметра об’єкта вночі.

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Як чоловіки потрапили на територію бази

За даними ITV News, інцидент стався рано-вранці в четвер, 8 жовтня. Напередодні, близько 22:00, патруль військової поліції виявив покинутий автомобіль неподалік RAF Molesworth.

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Після цього правоохоронці перевірили периметр бази та знайшли невеликий отвір у паркані. Близько 2:00 вони виявили всередині об’єкта двох чоловіків і затримали їх.

Спочатку громадян Латвії взяли під варту за підозрою в незаконному проникненні на заборонену територію та заподіянні кримінальної шкоди. Згодом їм висунули додаткову підозру за статтею 4 британського Закону про національну безпеку 2023 року — у вході до забороненого місця з метою, яка може завдати шкоди інтересам Великої Британії.

Обидва затримані проживають у Великій Британії. Станом на четвер вони залишалися під вартою.

Розслідування очолила контртерористична поліція

Через статус об’єкта та характер підозр розслідування передали підрозділам Counter Terrorism Policing. Правоохоронці наразі намагаються встановити, навіщо саме чоловіки проникли на територію військової бази.

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Командирка Гелен Фланаган, очільниця лондонської контртерористичної поліції, закликала не робити передчасних висновків.

«Наше розслідування цього інциденту перебуває на дуже ранній стадії. Велика частина роботи полягає у з’ясуванні можливої мотивації — чому чоловіки перебували на цьому об’єкті», — заявила Фланаган.

Вона додала, що слідчі розглядають усі можливі версії.

«Я мушу наголосити, що на цьому етапі ми зберігаємо відкритий підхід, і розслідування активно триває», — сказала представниця поліції.

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Правоохоронці поки не встановили, чи могли затримані діяти в інтересах іноземної держави, чи йдеться про кримінальний злочин, або ж чоловіки проникли на територію бази без складнішого мотиву.

Чи пов’язаний інцидент із RAF Fairford

Затримання відбулося через кілька днів після окремого інциденту біля іншої британської бази — RAF Fairford у графстві Глостершир.

У вересні поблизу об’єкта правоохоронці затримали сімох чоловіків. П’ятьох громадян Великої Британії віком близько 20 років згодом відпустили під заставу без висунення обвинувачень. Також під заставу звільнили чоловіка з подвійним британсько-іранським громадянством і 22-річного британця, якого затримували за підозрою в підготовці терористичних актів.

Після подій біля RAF Fairford Сполучені Штати передислокували звідти бомбардувальники B-1. Це сталося на тлі побоювань, що Іран може організувати атаку безпілотниками по літаках, які перебували на землі.

Однак британські правоохоронці наразі не бачать зв’язку між двома інцидентами.

«На цьому етапі немає нічого, що вказувало б на зв’язок із подіями біля RAF Fairford», — заявила Гелен Фланаган.

Біля покинутого автомобіля шукали вибухівку

Покинутий автомобіль, який виявили біля бази, доставили до найближчого поліцейського підрозділу. Після первинного огляду правоохоронці викликали фахівців зі знешкодження вибухівки.

Спеціалісти провели додаткові перевірки, але нічого підозрілого не знайшли. Поліція також тимчасово встановила оточення на частині дороги A1 на південь від Пітерборо та поблизу села Глаттон.

Згодом обмеження зняли. У поліції повідомили, що під час перевірок не виявили нічого, що становило б загрозу для населення.

Крім того, слідчі проводять обшуки за двома адресами в районі Пітерборо. Вони можуть допомогти встановити маршрути пересування затриманих і причини їхньої появи біля стратегічного військового об’єкта.

Що розташоване на базі RAF Molesworth

RAF Molesworth є колишньою військово-повітряною базою часів Другої світової війни. Нині це невійськовий аеродромний об’єкт, яким керують Військово-повітряні сили США.

На території бази розташовані:

Центр розвідувального злиття НАТО;

американські розвідувальні підрозділи, що працюють у Європі та Африці;

елементи інфраструктури ВПС США;

об’єкти, пов’язані з аналізом і координацією військової розвідки.

Центр розвідувального злиття НАТО надає інформацію командуванню Альянсу для підтримки військових операцій. Американські структури на базі виконують подібні функції для Європейського командування Збройних сил США.

За даними британських ЗМІ, 2024 року на RAF Molesworth розпочали будівництво нового розвідувального комплексу вартістю 556 мільйонів доларів. Очікується, що після завершення він зможе вмістити близько тисячі працівників розвідувальних структур.

У Британії говорять про нові загрози

Головнокомандувач Збройних сил Великої Британії, головний маршал авіації сер Річард Найттон заявив, що впевнений у безпеці британських військових баз.

Він наголосив на тісній взаємодії Лондона та Вашингтона у сфері розвідки й оборони, а рішення США вивести бомбардувальники B-1 із RAF Fairford назвав превентивним кроком для зниження ризиків.

«Рішення вивести бомбардувальники, які зазвичай там не базуються, а потім повернути їх було оперативним рішенням для зниження ризику», — сказав він.

Голова столичної поліції Марк Роулі закликав громадськість довіряти правоохоронцям, які працюють разом із британськими спецслужбами MI5, GCHQ та міжнародними партнерами.

За його словами, безпекове середовище справді змінюється.

«Ми маємо справу зі зростаючою активністю терористів, а також із загрозами, які спрямовуються іноземними державами, такими як Іран і Росія», — заявив Роулі в ефірі радіо.

Нагадаємо, 5 жовтня США вивели всі далекобійні бомбардувальники з британської авіабази RAF Fairford на тлі повідомлень про загрозу. За даними CNN, рішення ухвалили після «реального інциденту», подробиць якого американська сторона не розкрила.

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