Румунські винищувачі F-16 / © Associated Press

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У ніч проти 17 листопада Румунія зафіксувала 11 повітряних цілей поблизу кордону з Україною. Для моніторингу повітряної обстановки в небо підняли два винищувачі F-16, а мешканців півночі повіту Тулча попередили про потенційну небезпеку через систему RO-Alert.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

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Румунія зафіксувала 11 повітряних цілей біля кордону з Україною

За даними румунського Міноборони, радари виявили дві групи повітряних цілей. Спочатку чотири об’єкти помітили приблизно за 4 км на схід від міста Вилкове Одеської області.

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Згодом система радіолокаційного спостереження зафіксувала ще сім цілей — приблизно за 10 км на північний схід від Ізмаїла, неподалік кордону з Румунією.

«Загалом було виявлено 11 повітряних цілей. Порушень повітряного простору Румунії не зафіксовано», — повідомили у відомстві.

Для моніторингу повітряної обстановки з 86-ї авіабази у Фетешті підняли два винищувачі F-16 Повітряних сил Румунії. Вони виконували завдання в межах місії повітряної поліції.

У Румунії оголосили тривогу через систему RO-Alert

Після виявлення повітряних цілей Національний військовий командний центр поінформував Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій. Це стало підставою для оповіщення мешканців півночі повіту Тулча.

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О 23:36 місцевим жителям надіслали попередження через систему RO-Alert. Вона використовується для оперативного інформування населення про потенційні загрози.

Повітряну тривогу в Румунії скасували о 00:07 — приблизно через пів години після надсилання повідомлення.

Нагадаємо, 15 листопада Румунія двічі піднімала винищувачі через атаки безпілотників на три цивільні судна поблизу дельти Дунаю. За словами прем’єр-міністра країни Луки Нікулеску, радари також зафіксували повітряні цілі в цьому районі.

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