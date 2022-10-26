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Невідомі влаштували побоїще в одній з найбільших святинь Ірану: півтора десятка загиблих (відео)

Невідомі влаштували побоїще в одній з найбільших святинь Ірану: півтора десятка загиблих (відео)

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Невідомі влаштували побоїще в одній з найбільших святинь Ірану: півтора десятка загиблих (відео)

Фото: із соцмереж

На храм мусульман-шиїтів Шах-Чераг в іранському місті Шираз скоїли напад троє озброєних чоловіків.

Щонайменше 15 людей загинули та ще 40 зазнали поранень внаслідок нападу на шиїтську релігійну святиню в південному іранському місті Шираз.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на іранське державне агентство IRNA.

У повідомленні йдеться, що напад, який стався в храмі Шах-Чераг ввечері в середу, 26 жовтня, здійснили троє озброєних чоловіків. Двох нападників затримали, одного досі розшукують.

На записі стрілянини з камер відеоспостереження видно, як один із бойовиків тримає автомат АКМС.

Незрозуміло, хто стоїть за атакою, але агентство IRNA заявило, що нападники діяли як “терористи такфірі”, як називають осіб, причетних до ІДІЛ.

Nour news, афілійоване з іранською державою ЗМІ, повідомило, що нападники не були громадянами Ірану.

Агентство Fars News повідомляє, що серед загиблих — одна жінка і двоє дітей.

“Ми готувалися до молитви, а потім почули постріл, ми спробували втекти з іншого боку, і тоді я зрозумів, що стікаю кров’ю”, — розповів один із постраждалих від нападу.

За його словами, тих, хто стріляв, він не побачив. “Це почалося на вулиці, а потім вони підійшли до святині і стріляли, в кого бачили. Я бачив поранених і вбитих, але не бачив нападників”, — сказав постраждалий.

Фуад Ізаді, професор факультету світових досліджень Тегеранського університету, заявив, що метою стрілянини був “напад на віруючих”. “Це ознака ІДІЛ — вони атакують мечеті, вони атакують святині”, — припустив він.

Храм Шах-Чераг є важливим місцем для релігійних паломників, до міста Шираз часто навідуються також туристи. Востаннє схожий напад стався тут у квітні 2008 року, коли бомба, закладена в мечеті, убила 14 людей.

Характерно, що інцидент стався у той час, коли сили безпеки в Ірані перебувають у стані підвищеної готовності через масові протести у країні.

Президент Ірану Ібрагім Раїсі пообіцяв, що напад не залишиться без відповіді, повідомляє напівофіційне інформаційне агентство Tasnim.

“Досвід показує, що вороги Ірану, не зумівши внести розкол в об’єднані лави нації, мстять насильством і терором. Це зло точно не залишиться без відповіді, а органи безпеки та правоохоронні органи дадуть урок тим, хто організував напад”, – сказав Раїсі.

Нагадаємо, цього ж дня іранські сили безпеки відкрили вогонь по присутніх на кладовищі в місті Сакез, які зібралися, аби вшанувати 40 днів після смерті 22-річної Махси Аміні. Дівчина загинула, перебуваючи під вартою, коли її затримали в Тегерані через неправильно одягнутий хіджаб — хустку, яка є обов’язковою для всіх жінок в Ірані. Після цього країну охопили масштабні протести, під час яких лунали заклики до повалення Ісламської республіки.

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
2156
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