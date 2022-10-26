Невідомі влаштували побоїще в одній з найбільших святинь Ірану: півтора десятка загиблих (відео)

Щонайменше 15 людей загинули та ще 40 зазнали поранень внаслідок нападу на шиїтську релігійну святиню в південному іранському місті Шираз.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на іранське державне агентство IRNA.

У повідомленні йдеться, що напад, який стався в храмі Шах-Чераг ввечері в середу, 26 жовтня, здійснили троє озброєних чоловіків. Двох нападників затримали, одного досі розшукують.

На записі стрілянини з камер відеоспостереження видно, як один із бойовиків тримає автомат АКМС.

CCTV camera captured the moment the takfiri terrorist entered the holy shrine of Shah Cheragh in Shiraz pic.twitter.com/wRjLEjOHXF — Press TV’s Terrorism Tracker (@Tracking_Terror) October 26, 2022

Незрозуміло, хто стоїть за атакою, але агентство IRNA заявило, що нападники діяли як “терористи такфірі”, як називають осіб, причетних до ІДІЛ.

Nour news, афілійоване з іранською державою ЗМІ, повідомило, що нападники не були громадянами Ірану.

Агентство Fars News повідомляє, що серед загиблих — одна жінка і двоє дітей.

“Ми готувалися до молитви, а потім почули постріл, ми спробували втекти з іншого боку, і тоді я зрозумів, що стікаю кров’ю”, — розповів один із постраждалих від нападу.

За його словами, тих, хто стріляв, він не побачив. “Це почалося на вулиці, а потім вони підійшли до святині і стріляли, в кого бачили. Я бачив поранених і вбитих, але не бачив нападників”, — сказав постраждалий.

Фуад Ізаді, професор факультету світових досліджень Тегеранського університету, заявив, що метою стрілянини був “напад на віруючих”. “Це ознака ІДІЛ — вони атакують мечеті, вони атакують святині”, — припустив він.

Храм Шах-Чераг є важливим місцем для релігійних паломників, до міста Шираз часто навідуються також туристи. Востаннє схожий напад стався тут у квітні 2008 року, коли бомба, закладена в мечеті, убила 14 людей.

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Характерно, що інцидент стався у той час, коли сили безпеки в Ірані перебувають у стані підвищеної готовності через масові протести у країні.

Президент Ірану Ібрагім Раїсі пообіцяв, що напад не залишиться без відповіді, повідомляє напівофіційне інформаційне агентство Tasnim.

“Досвід показує, що вороги Ірану, не зумівши внести розкол в об’єднані лави нації, мстять насильством і терором. Це зло точно не залишиться без відповіді, а органи безпеки та правоохоронні органи дадуть урок тим, хто організував напад”, – сказав Раїсі.

Нагадаємо, цього ж дня іранські сили безпеки відкрили вогонь по присутніх на кладовищі в місті Сакез, які зібралися, аби вшанувати 40 днів після смерті 22-річної Махси Аміні. Дівчина загинула, перебуваючи під вартою, коли її затримали в Тегерані через неправильно одягнутий хіджаб — хустку, яка є обов’язковою для всіх жінок в Ірані. Після цього країну охопили масштабні протести, під час яких лунали заклики до повалення Ісламської республіки.

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