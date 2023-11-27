Невідомі захопили танкер на Близькому Сході: військові США зреагували 

Танкер на Близькому Сході захищений від нападників після того, як ВМС США відповіли на атаку, – заявили американські чиновники

Військовий корабель ВМС США відповів на сигнал лиха від комерційного танкера в Аденській затоці, який був захоплений озброєними особами і зараз знаходиться в безпеці, повідомили представники США.

Про це пише Reuters.

Танкер, який перевозив вантаж фосфорної кислоти, був ідентифікований судновою компанією як Central Park. Особи нападників правоохоронці не встановили.

Одна з офіційних осіб США на умовах анонімності сказав, що військовий корабель USS Mason відповів на сигнал лиха, і танкер тепер вільний.

Цей інцидент є останнім у серії атак у водах Близького Сходу з моменту, коли 7 жовтня почалася жорстока війна між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС.

Це сталося після захоплення пов’язаного з Ізраїлем вантажного судна єменськими хуситами, союзниками Ірану, у південній частині Червоного моря минулого тижня. Угруповання, яке також обстріляло Ізраїль балістичними ракетами та озброєними безпілотниками, пообіцяло взяти більше ізраїльських суден у якості цілі.

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Central Park, невеликий танкер-хімовоз (19 998 метричних тонн), підпорядковується Zodiac Maritime Ltd, міжнародною компанією з управління судами зі штаб-квартирою в Лондоні, що належить ізраїльській родині Офер. Згідно з даними LSEG, судно під прапором Ліберії було побудовано в 2015 році та належить компанії Clumvez Shipping Inc.

У заяві Zodiac Maritime йдеться, що Central Park, який перевозить повний вантаж фосфорної кислоти, був причетний до ймовірного піратського інциденту під час перетину міжнародних вод, приблизно в 54 морських милях від узбережжя Сомалі.

Нагадаємо, що раніше Китай звинуватив корабель США у вторгненні до своїх територіальних вод: Вашингтон відповів.

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