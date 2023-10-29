Невідомий безпілотник атакував нафтопереробний завод у Росії: спалахнула пожежа

Після вибуху на території заводу було видно заграву.

Про це інформує російський Telegram-канал Baza.

Згідно з повідомленнями у соціальних мережах, приблизно о 3.24 на території нафтопереробного заводу у Сіверському районі впав БПЛА.

Тим часом за офіційними даними оперативного штабу, на території НПЗ сталося «локальне загоряння, яке було оперативно ліквідовано службами заводу протягом пів години. Причини події встановлюються».

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За попередніми даними, постраждалих немає.

Раніше, сьогодні вночі, Міноборони РФ заявило про знищення «системою ППО 36 безпілотників літакового типу» над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною Криму.

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