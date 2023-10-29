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Невідомий безпілотник атакував нафтопереробний завод у Росії: спалахнула пожежа

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Невідомий безпілотник атакував нафтопереробний завод у Росії: спалахнула пожежа

Очевидці розповіли про пожежу та заграву / Фото: pixabay.com

Безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

Після вибуху на території заводу було видно заграву.

Про це інформує російський Telegram-канал Baza. 

Згідно з повідомленнями у соціальних мережах, приблизно о 3.24 на території нафтопереробного заводу у Сіверському районі впав БПЛА.

Тим часом за офіційними даними оперативного штабу, на території НПЗ сталося «локальне загоряння, яке було оперативно ліквідовано службами заводу протягом пів години. Причини події встановлюються».

За попередніми даними, постраждалих немає.

Раніше, сьогодні вночі, Міноборони РФ заявило про знищення «системою ППО 36 безпілотників літакового типу» над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною Криму.

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