Невідомий двічі погрожував підірвати бомбу в аеропорту Кишинева: назвався “Аль-Каїдою” і “російським психом”

Невідомий двічі погрожував підірвати бомбу в аеропорту Кишинева: назвався “Аль-Каїдою” і “російським психом”

У міжнародному аеропорту в столиці Молдови шукали вибухівку через погрози, які надходили до адміністрації, "терорист" писав румунською та російською мовами.

Упродовж понеділка, 4 липня, на електронну адресу міжнародного аеропорту Кишинева двічі приходили повідомлення з погрозами про вибух. Останнє попередження було написане російською мовою.

Про це повідомляє молдовське видання Point.

Перша погроза була надіслана вранці. Невідомий написав, що усередині будівлі аеропорту встановлено 10 вибухових пристроїв, додавши, що він "російський терорист" та "псих". Однак, лист було написано румунською мовою. Після перевірки повідомлення виявилося хибним.

Друге повідомлення надійшло ввечері, цього разу — російською мовою. У листі “терорист” назвався представником “Аль-Каїди”, він вимагав 50 тисяч рублів, а також "прийняти справжню віру – іслам".

Близько опівночі правоохоронці завершили другу перевірку, повідомлення теж виявилося хибним. Міжнародний аеропорт Кишинева відновив свою роботу у звичайному режимі.

Перед кожною перевіркою усіх співробітників аеропорту та пасажирів, які перебували в приміщення, евакуювали. Процедуру реєстрації пасажирів тимчасово припиняли, тобто деякі рейси довелося затримати.

Нагадаємо, Європейський Союз оголосив про надання фінансування в розмірі 40 мільйонів євро Республіці Молдова з метою зміцнення потенціалу її збройних сил, зокрема, у сфері зв'язку та боротьби з кібератаками.

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