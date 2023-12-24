Невідомий кинув гранату на вечірці російської служби ВВС у Ризі - ЗМІ

Журналісти переконані, що атака була пов'язана з їхньою професійною діяльністю.

Невідомий кинув гранату на вечірці російської служби BBC у Ризі.

Про це повідомляє "Нова газета Європа" у соціальних мережах та демонструє відповідні фото.

Журналісти вважають, що напад пов'язаний з їхньою професійною діяльністю.

Як повідомив «Новій газеті Європа» один з учасників подій, під час вечірки в ризькому барі Čē двері відчинилися, всередину зазирнув чоловік і кинув під ноги журналістам навчальну гранату. Вона вибухнула, приголомшивши кількох людей.

Нагадаємо, що тим часом ведучий “24 каналу” Олексій Печій не повернувся до України після завершення саміту Європейської Ради 14-15 грудня у Брюсселі, на який отримав акредитацію. На своє виправдання він заявив, що нібито в Україні бракує “горизонтальної комунікації із західним суспільством”.

Читайте також: