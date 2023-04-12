Невідомий об'єкт над Іркутськом та НЛО у Москві: що відомо про дивні речі у небі Росії (фото, відео)

У Росії останніми дням все частіше з'являється інформація про невідомі літальні об'єкти над різними містами, що викликають у людей паніку.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про дивні випадки у Росії, які нещодавно трапились.

У четвер ввечері, 6 квітня, мешканці російського Іркутська стали очевидцями яскравого падіння небесного тіла, яке, ймовірно, було метеоритом.

Місцеві мешканці повідомили, що падіння супроводжувалося яскравим спалахом і дехто запанікував, сприйнявши небесне тіло за ракету.

У місцевому управлінні цивільної оборони і надзвичайних ситуацій повідомили, що не мають відомостей, чи справді це був метеорит.

А 11 квітня у Москві невідомі літальні об'єкти зафіксували поблизу станції метро "Курська".

Фото: Mash

"Об'єкт не схожий на тарілку інопланетян у традиційному уявленні, але досить великий, щоб розглянути його на великій відстані", - розповіли очевидці.

Про невідомий об'єкт на своїй дачній ділянці також повідомив мешканець Ленінградської області – повітряна куля із "датчиком" реагувала на рух і сигнал.

Фото: Двач

Фото: Двач

У Єкатеринбурзі також впав "нєопознаний об'єкт". Це зафільмували очевидці. Його падіння спричинило справжню пожежу.

Фото: із соціальних мереж

Нагадаємо, у нічному небі над Італією з’явилося величезне червоне коло: що це було (фото).

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