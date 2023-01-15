Невідомий почав стрілянину в центрі Лондона, поранено шість людей

Ввечері 14 січня в центрі Лондона невідомий почав стрілянину біля вокзалу Юстон, в результаті чого постраждало шість людей.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Правоохоронці повідомили, що невідомий почав стріляти з автомобіля, який рухався біля церкви, де в цей час відбувались похорони. В результаті стрілянини постраждали чотири жінки 45, 48, 41 і 21 років та дві дівчинки 12 та 7 років.

Всіх постраждалих доставили у лікарню. Повідомляється, що лікарі борються за життя 7-річної, інша дівчинка 12-років отримала легке поранення ноги і вже виписана з лікарні.

Також у повідомленні вказується, що миттям жінок нічого не загрожує, але одна з них отримала травму, яка може "вплинути на її подальше життя".

Наразі правоохоронці шукають підозрюваного.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США шестирічний хлопчик вистрілив в 30-річну вчительку початкової школи у місті Ньюпорт-Ньюс, штат Вірджинія.

Крім того, ми раніше інформували, що в армійській казармі у місті Вінер-Нойштадт на сході Австрії сталася стрілянина, під час якої начальник варти застрелив підлеглого солдата, котрий на нього напав.

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