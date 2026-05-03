ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
1 хв

Невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії на кордоні з Росією

Прикордонна служба Фінляндії почала розслідування через безпілотник, що прилетів з боку РФ.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Невідомий дрон

Невідомий дрон / © pexels.com

Невідомий безпілотник у неділю, 3 травня, порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з Росією.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.

За даними відомства, невідомий дрон помітили над муніципалітетом Віролахті — регіоном, який межує з Ленінградською областю Росії.

Тип або походження безпілотника поки не встановлені. Наразі дрон більше не знаходиться у повітряному просторі Фінляндії.

Розслідуванням справи займається фінська Прикордонна служба, яка, як очікується, згодом надасть більше інформації.

Також, за даними Yle, Збройні сили Фінляндії заявляли про запровадження тимчасової зони обмежень авіації в морській акваторії біля портів Котка та Хаміна сьогодні з 01:57 до 08:00. Ці міста також розташовані біля кордону з РФ.

Метою обмеженої зони було забезпечення кращої ситуаційної обізнаності та безпечного контролю потенційно «заблукалих» безпілотників.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 3 травня, мешканців кількох регіонів Латвії та Естонії вранці, 3 травня, попередили про можливу загрозу безпілотників на тлі атаки Росії на Україну.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
46
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie