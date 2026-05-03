- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 46
- Час на прочитання
- 1 хв
Невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії на кордоні з Росією
Прикордонна служба Фінляндії почала розслідування через безпілотник, що прилетів з боку РФ.
Невідомий безпілотник у неділю, 3 травня, порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з Росією.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.
За даними відомства, невідомий дрон помітили над муніципалітетом Віролахті — регіоном, який межує з Ленінградською областю Росії.
Тип або походження безпілотника поки не встановлені. Наразі дрон більше не знаходиться у повітряному просторі Фінляндії.
Розслідуванням справи займається фінська Прикордонна служба, яка, як очікується, згодом надасть більше інформації.
Також, за даними Yle, Збройні сили Фінляндії заявляли про запровадження тимчасової зони обмежень авіації в морській акваторії біля портів Котка та Хаміна сьогодні з 01:57 до 08:00. Ці міста також розташовані біля кордону з РФ.
Метою обмеженої зони було забезпечення кращої ситуаційної обізнаності та безпечного контролю потенційно «заблукалих» безпілотників.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 3 травня, мешканців кількох регіонів Латвії та Естонії вранці, 3 травня, попередили про можливу загрозу безпілотників на тлі атаки Росії на Україну.