Невідомий безпілотник знову впав на військову базу в Польщі: подробиці

Польські військові / © Rzeczpospolita

У п’ятницю, 6 лютого, на території військового об’єкта в Лезьниці-Великій (Лодзинське воєводство) впав безпілотний літальний апарат. Військова жандармерія Польщі розпочала розслідування інциденту.

Про це польська військова жандармерія повідомила в соціальній мережі X.

За офіційним повідомленням, невеликий БпЛА впав на територію розташування першого батальйону повітряної кавалерії. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, матеріальних збитків об’єкту не завдано.

Наразі на місці працюють слідчі відділу військової жандармерії з Лодзі. Правоохоронці нагадали, що згідно із польським законом про авіацію, польоти будь-яких повітряних суден над військовими зонами є кримінальним злочином, за який передбачено до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, ще раніше у Польщі на території військової частини в Пшасниші впав безпілотник невідомого походження. Дрон міг вести розвідку та збирати секретні дані. Інцидент розслідує військова жандармерія. 28 січня невідомий дрон виявили на території військової частини. За даними ЗМІ, БпЛА впав лише за 70 метрів від складів із боєприпасами.

Варто зазначити, що у Пшасниші базується другий центр радіоелектронної розвідки. Цей підрозділ відповідає за моніторинг радіопростору в районі Сувальського коридору — стратегічно важливої ділянки, що з’єднує країни Балтії з рештою членів НАТО та розділяє територію Білорусі та Калінінградської області РФ.

Також в ніч проти 2 лютого у Польщі зафіксовано нове порушення повітряного простору країни повітряними кулями, які рухалися з території Білорусі. Об’єкти потрапили до повітряного простору Польщі, проте вони не становили загрози для цивільного авіасполучення чи безпеки громадян.