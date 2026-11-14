Невідомий дрон атакував судно біля Румунії: що відомо

Судно — ілюстративне фото / © Балканський оглядач

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Російський безпілотник, імовірно, атакував вантажне судно Larissa 1 у територіальних водах Румунії. Судно, яке мало вирушити до України, зазнало пошкоджень, проте ніхто з членів екіпажу не постраждав.

Про інцидент повідомило румунське видання TVR Info.

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Атака безпілотника на судно Larissa 1 біля узбережжя Румунії: що сталося

За даними видання, інцидент стався ввечері 13 листопада, приблизно о 21:40 за місцевим часом. Судно Larissa 1 перебувало за 6,8 морської милі (12,6 км) на північний схід від села Сфинту-Георге — поблизу місця, де Дунай впадає в Чорне море.

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Про атаку повідомив капітан судна. За його словами, безпілотник влучив у вантажний кран. Пожежі на борту не виникло, ніхто з членів екіпажу не постраждав.

За даними румунських медіа, Larissa 1 прямувала з туніського порту Бізерта до румунського міста Суліна. Звідти судно мало вирушити до України.

Larissa 1 ходить під прапором Палау та належить компанії AKN Shipping Ltd, зареєстрованій у Ліберії. За даними сервісу Starboard Maritime Intelligence, фактично компанія розташована в Туреччині. Чи вплинуть пошкодження на подальший рух судна та графік рейсу, наразі невідомо.

Атака на судно в Румунії: що відомо про розслідування

Міністр оборони Румунії Штефан-Раду Опря підтвердив, що йому відомо про інцидент, однак закликав не робити передчасних висновків щодо походження безпілотника.

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«Після кожного інциденту з безпілотником проводяться технічні дослідження, і я говоритиму про їхні результати лише після отримання висновку технічної експертизи», — сказав Опря.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що біля узбережжя Румунії в Чорному морі затонуло торговельне судно «Хорив», на борту якого перебували десятеро українців. Унаслідок трагедії загинув один моряк, ще троє членів екіпажу зникли безвісти. За попередніми даними, судно могло зазнати атаки безпілотника.

Після цього колишній командувач багатонаціональної дивізії НАТО «Південний схід» Дорін Тома закликав Альянс провести спеціальну операцію в Чорному морі, щоб посилити захист цивільного судноплавства.

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