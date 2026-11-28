У Німеччині через дрон на 2,5 години закрили аеропорт Кельн/Бонн / © Міноборони РФ

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Увечері п’ятниці, 27 листопада, аеропорт Кельн/Бонн на заході Німеччини тимчасово припинив приймати та відправляти літаки через появу невідомого безпілотника. Повітряний рух відновили лише після перевірки території та скасування попередження про загрозу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Скільки тривала зупинка аеропорту та які рейси постраждали

За словами представниці летовища, дрон помітили в небі над територією аеропорту незадовго до 22:00. Після цього припинили всі злети та посадки.

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Німецька служба безпеки повітряного руху (Deutsche Flugsicherung, DFS) розпочала перевірку інциденту. Близько 00:30, вже в суботу, 28 листопада, фахівці повідомили, що загрози немає. Після цього аеропорт відновив роботу. Загалом авіасполучення було зупинене приблизно на дві з половиною години.

За інформацією німецького мовника WDR, на онлайн-табло аеропорту значилися чотири затримані пасажирські вильоти та один скасований рейс. Водночас журналісти застерігають, що зв’язок цих затримок і скасування саме з появою дрона не підтверджений.

Німецьке авіаційне видання aeroTELEGRAPH підрахувало, проаналізувавши дані сервісу Flightradar24, що загалом перенаправили 32 рейси, які мали прибути до Кельна/Бонна. Із них 15 були пасажирськими, а 17 — вантажними. Найбільше змінили маршрути літаки Eurowings — вісім рейсів, та UPS — п’ять.

Зокрема, літак Wizz Air, який виконував рейс із Кишинева до Кельна/Бонна, замість запланованого місця приземлився в аеропорту Ганн. Після відновлення роботи летовища борт продовжив політ до пункту призначення.

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Наразі невідомо, звідки прилетів безпілотник, хто ним керував та з якою метою він перебував поблизу аеропорту. Ані адміністрація летовища, ані DFS не оприлюднили подробиць щодо походження апарата.

Дрони вже неодноразово зупиняли німецькі аеропорти

Поява невідомих безпілотників поблизу німецьких летовищ стала повторюваною проблемою. У серпні 2026 року міжнародний аеропорт Ганновера двічі зупиняв роботу через загадковий дрон, невидимий для радарів. Німецькі правоохоронці тоді почали розслідування щодо можливої диверсії із залученням іноземних спецслужб.

Спроба диверсії в аеропорту Лейпцига

Ще серйозніший інцидент стався на початку серпня в аеропорту Лейпциг/Галле. Там поблизу українського вантажного літака «Антонов» виявили безпілотник із вибухівкою та детонатором. Можливій атаці вдалося запобігти завдяки водієві автобуса, який ногою знешкодив дрон із вибуховим пристроєм.

Згодом німецькі слідчі встановили двох чоловіків, яких підозрюють у причетності до підготовки цієї операції. Один із них — уродженець Росії з латвійським паспортом, інший — виходець із Білорусі, який також має російський паспорт. За даними німецьких журналістів, одного з підозрюваних могли залучити до логістики та підготовки диверсії. Про ймовірних організаторів атаки в Лейпцигу повідомляли 2 вересня.

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