Невідомий дрон під Варшавою: у Польщі знайшли уламки повітряного об'єкта

Військова поліція Польщі / © Twitter

У Польщі, на полі в Мазовецькому воєводстві, було знайдено залишки неідентифікованого повітряного об’єкта, що нагадує дрон. Уламки виявили неподалік від Варшави, на місці вже працюють військова поліція та прокуратура.

Про це пише RMFFM із посиланням повідомлення Військової поліції.

Розслідування у Мазовецькому воєводстві

Військова поліція у Варшаві розпочала розслідування. Залишки об’єкта були знайдені в населеному пункті Заремби Вархоли (Zaręby Warchoły) Острувського повіту.

«Мазовецький відділ Військової поліції у Варшаві під наглядом прокурора проводить заходи на місці віднайдення неідентифікованого повітряного об’єкта в населеному пункті Заремби Вархоли, Острувського повіту,» — написала Військова поліція на платформі Х у ніч проти неділі, 5 жовтня.

Про знахідку також проінформувала місцева поліція Мазовецького воєводства, уточнивши, що чоловік помітив «рештки об’єкта, що нагадує дрон» на полі після 18:00 у суботу. Найближча забудова — незаселений будинок. Поліцейські одразу ж забезпечили охорону місця.

Чергова знахідка на тлі російських атак

Ця знахідка стала черговим подібним інцидентом у Польщі після масованої нічної атаки Росії на Україну у вересні. Тоді польський повітряний простір був багаторазово порушений російськими дронами.

Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі, генерал Вєслав Кукула, тоді визнав, що в повітряний простір країни влетів 21 дрон. Ті безпілотники, що становили пряму загрозу, були збиті польською та союзною авіацією — це був перший випадок в сучасній історії Польщі, коли ВПС застосували озброєння у повітряному просторі країни.

У вересні залишки неідентифікованих повітряних об’єктів були знайдені в Люблінському (найбільше), а також у Мазовецькому, Свентокшиському, Лодзинському та Вармінсько-Мазурському воєводствах.

Нагадаємо, після масованої атаки російських дронів на Польщу в країні виявили ще один підозрілий об’єкт. В селі Хойни, що розташоване менш ніж за 30 км від Любліна, місцевий житель натрапив на уламки ракети.