Невідомий дрон стежив за колоною танків у Франції: розпочато розслідування

Невідомий дрон шпигував за пересуванням війсчькової техніки у Франції

У Франції в ніч проти середи, 12 листопада, над сортувальною станцією в місті Мюлуз було зафіксовано політ невідомого дрона. В цей час на станції перебував винятковий конвой, який перевозив французькі бойові танки Leclerc. Інцидент стався через кілька днів після аналогічного випадку з несанкціонованим обльотом оборонного заводу.

Про це повідомляє французьке радіо Europe 1.

Обльоти конвою та поліцейського відділку

За інформацією видання, близько опівночі невідомий дрон здійснив кілька прольотів над сортувальною станцією, де була припаркована колона танків Leclerc. Тривогу підняв співробітник служби безпеки.

Цікаво, що кількома хвилинами раніше поліцейські на власні очі побачили невідомий БпЛА над центральним комісаріатом. Було зафіксовано щонайменше два обльоти туди й назад. У зв’язку з цими інцидентами було розпочато офіційне розслідування.

Посилена пильність

У Франції та по всій Європі вже протягом кількох місяців діє режим посиленої пильності щодо стратегічних об’єктів. Це пов’язано з кількома аналогічними інцидентами над стратегічними європейськими об’єктами, зокрема аеропортами, військовими базами та підприємствами, що призводило до тимчасового закриття неба, наприклад, у Німеччині, Бельгії чи Швеції.

Хоча останні інциденти не дозволяють точно вказати на іноземне втручання, влада Франції серйозно ставиться до посягань на безпеку військових і стратегічних об’єктів.

Крім того, у Франції останнім часом фіксується низка подібних інцидентів. Наприклад, ввечері понеділка, 10 листопада, об’єктом незаконного обльоту дроном став завод Eurenco у Бержераку, де виробляють порох для артилерійських систем. Прокуратура розпочала розслідування і цього інциденту.

Нагадаємо, завод у Бержераку постачав порох ще в часи Першої світової. 2007 року підприємство демонтували, бо бракувало замовлень. Але війна в Україні змусила французів дати йому нове життя.

Також наприкінці вересня військова база Мурмелон у Марні, де проходили підготовку українські військові, була об’єктом обльотів невідомих дронів. Відомо, що ця база має стратегічне значення: вона використовується як центр підготовки операторів БпЛА.