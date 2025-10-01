Невідомий дрон у Європі: у якій країні нажахалися та закрили аеропорт

Поблизу норвезького аеропорту помітили дрон / © Pixabay

Реклама

У норвезькому місті Бреннейсунн у вівторок ввечері було зафіксовано появу невідомого безпілотника, що призвело до тимчасового припинення роботи місцевого аеропорту.

Про це повідомляє норвезький суспільний мовник NRK.

«Перше повідомлення про дрон надійшло до поліції о 20:17 у вівторок. Близько 21:50 співробітники диспетчерської вежі аеропорту Бреннейсунн візуально спостерігали безпілотник, який перебував у безпосередній близькості до летовища. Вони негайно викликали правоохоронців», — сказано в повідомленні.

Реклама

На місце події прибули наряди поліції. Розпочалися пошуки пілота.

«Ми спостерігали за дроном у повітрі, але нам не вдалося знайти жодного пілота, пов’язаного з цим дроном. Тож після тривалих пошуків ми завершили операцію на місці події», — заявив представник поліцейського округу Нурланда Мортен Соренсен.

За словами прессекретарки компанії Avinor, яка управляє норвезькими аеропортами, Кароліни Персен, попри інцидент, останній запланований рейс встиг приземлитися.

«Після цього аеропорт був закритий на ніч і відновить свою роботу у звичайному режимі вранці, 1 жовтня», — уточнила вона.

Реклама

Нагадаємо, у ніч проти 26 вересня невідомі дрони помітили над німецькою землею Шлезвіг-Гольштайн — вона межує з Данією, де дрони цього тижня помічали вже тричі.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що у повітряному просторі України могли діяти розвідувальні дрони з боку Угорщини. За словами глави держави, вони ймовірно здійснювали моніторинг промислових об’єктів у прикордонних районах.

В Угорщині заперечують цю інформацію, а міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Зеленський «починає божеволіти від антиугорської одержимості» і «бачить те, чого насправді нема».

Тим часом угорські винищувачі перехопили п’ять військових літаків Росії, які летіли поблизу повітряного простору Латвії.