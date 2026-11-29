Безпілотник / © ТСН

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На південно-східному узбережжі Чорного моря в Туреччині, неподалік кордону з Грузією, невідомий безпілотник упав на чайну плантацію. Унаслідок падіння апарата в чотирьох розташованих поблизу будинках вибило шибки. За попередніми даними турецьких фахівців, уламки можуть належати дрону-камікадзе, який використовує Україна.

Про це повідомляє CNN Turk.

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Інцидент стався вночі в селі Кьопрюбаши району Чаєлі провінції Різе. За словами місцевого жителя Меміша Карадумана, безпілотник упав приблизно о 01:30. Після цього він повідомив про подію жандармерію.

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Правоохоронці та медики прибули на місце за 10–15 хвилин. Територію оточили, а фахівці оглянули місце падіння та зібрали уламки апарата. Обстеження продовжували і вранці.

За інформацією CNN Turk, під час попереднього дослідження встановили, що знайдені фрагменти належать безпілотнику іноземного походження, який, імовірно, є дроном-камікадзе, що перебуває на озброєнні України. Уламки вивезли для проведення експертизи.

Місце падіння безпілотника також зафільмували з повітря. За словами місцевого жителя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Причини появи апарата в цьому районі та обставини його падіння наразі потребують з’ясування.

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У заяві, оприлюдненій пресслужбою адміністрації губернатора провінції Різе, яку цитує турецьке агентство ANKA Haber, стверджується, що об’єктом був дрон-камікадзе моделі FP-» українського виробництва.

Нагадаємо, раніше у Туреччині зазнав аварії військовий гелікоптер AS-532 турецьких ВПС під час навчального польоту. В катастрофі загинуло п’ятеро військовослужбовців, які перебували на борту.

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