Невідомий дрон знайшли в Молдові: поліція звернулася до населення з попередженням (фото)

У Молдові на подвір’ї нежитлового будинку знайшли дрон. Поліція проводить детальне обстеження та нагадує правила безпеки.

У Молдові на подвір’ї нежитлового будинку знайшли дрон.

Про це повідомили в поліції Молдови.

«Уранці 21 січня близько 09:25 у селі Крокмаз Штефан-Водського району (Молдова) на подвір’ї нежитлового будинку було виявлено безпілотник завдовжки приблизно 2,5 метра», — йдеться у заяві поліцейських.

У Штефан-Водському районі Молдови знайшли великий дрон Фото поліції Молдови

На місце події виїхали фахівці техніко-вибухотехнічного підрозділу поліції, які проводять детальне обстеження дрона.

Правоохоронці подякували відповідальним громадянам, які повідомили поліцію та не намагалися самостійно втручатися в ситуацію.

У поліції вкотре нагадали правила безпеки у разі виявлення підозрілих об’єктів:

не наближатися до предмета та не торкатися його;

не намагатися пересувати, розбирати або фотографувати об’єкт зблизька;

дотримуватися безпечної дистанції та обмежити доступ інших осіб до місця знахідки;

негайно повідомити поліцію за єдиним номером екстрених служб 112, зазначивши точне місце перебування об’єкта;

виконувати вказівки правоохоронців до прибуття спеціалізованих служб.

Нагадаємо, раніше, 17 січня 2026 року, а також восени 2025-го у Молдові вже виявляли новий російський безпілотник Gerbera, який упав на березі ставка.