- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 97
- Час на прочитання
- 1 хв
Невідомий дрон знайшли в Молдові: поліція звернулася до населення з попередженням (фото)
Поліція Молдови перевіряє походження дрона, виявленого поблизу покинутого будинку у Штефан-Водському районі.
У Молдові на подвір’ї нежитлового будинку знайшли дрон.
Про це повідомили в поліції Молдови.
«Уранці 21 січня близько 09:25 у селі Крокмаз Штефан-Водського району (Молдова) на подвір’ї нежитлового будинку було виявлено безпілотник завдовжки приблизно 2,5 метра», — йдеться у заяві поліцейських.
На місце події виїхали фахівці техніко-вибухотехнічного підрозділу поліції, які проводять детальне обстеження дрона.
Правоохоронці подякували відповідальним громадянам, які повідомили поліцію та не намагалися самостійно втручатися в ситуацію.
У поліції вкотре нагадали правила безпеки у разі виявлення підозрілих об’єктів:
не наближатися до предмета та не торкатися його;
не намагатися пересувати, розбирати або фотографувати об’єкт зблизька;
дотримуватися безпечної дистанції та обмежити доступ інших осіб до місця знахідки;
негайно повідомити поліцію за єдиним номером екстрених служб 112, зазначивши точне місце перебування об’єкта;
виконувати вказівки правоохоронців до прибуття спеціалізованих служб.
Нагадаємо, раніше, 17 січня 2026 року, а також восени 2025-го у Молдові вже виявляли новий російський безпілотник Gerbera, який упав на березі ставка.