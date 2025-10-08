Невідомий морський дрон виявили біля берегів Туреччини: що відомо

Морський дрон

Реклама

Безпілотний морський апарат 8 жовтня знайдено біля узбережжя Артвіна у Туреччині. Це може бути дрон часів російсько-української війни.

Про це повідомив губернатор Артвіна Туран Ергюн, пише Yeni Safak.

Як зазначили, група спецназівців SAS огляне та знищить безпілотний морський апарат.

Реклама

«Ми ставимося до судна так, ніби воно містить вибухівку, і знищуємо його там. Це загальна методика», — сказав він.

Рибалки на човні біля узбережжя Хопи вранці помітили об’єкт на поверхні моря та повідомили про ситуацію командуванню берегової охорони Хопи. Після повідомлення до регіону було направлено катер Берегової охорони.

«Ми підозрюємо, що це може бути безпілотний морський апарат часів російсько-української війни», — сказав мер.

Раніше біля узбережжя Туреччини також був виявлений морський дрон. Виявилося, що це — український Magura. Інцидент трапився у ніч на 30 вересня.

Реклама

Безпілотний апарат помітили рибалки неподалік міста Трабзон. Рибалки прив’язали підозрілий об’єкт до свого човна та відбуксирували його до берега й повідомили про знахідку берегову охорону.

Кадри оприлюднили турецькі ЗМІ.