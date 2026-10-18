Невідомий об’єкт міг порушити повітряний простір Польщі: що відомо

Польща / © pixabay.com

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У ніч проти неділі, 18 жовтня, у Польщі розпочали пошуки невідомого об’єкта поблизу Любліна. Військові перевіряють район після фіксації радіолокаційного сигналу та повідомлень місцевих жителів про незвичне явище в небі.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

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Польща шукає невідомий об’єкт біля Любліна: що відомо

На південь від Любліна направили наземну пошуково-рятувальну групу Сил територіальної оборони. Військові перевіряють район імовірного інциденту та шукають можливе місце падіння об’єкта.

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За даними TVN24, пошуки проводять поблизу Зембожицького водосховища, розташованого в адміністративних межах Любліна, приблизно за 10 кілометрів від центру міста.

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський повідомив в ефірі TVN24, що пошукову групу задіяли після третьої години ночі. Близько 03:30 військові прибули на місце та розпочали роботу.

«Наразі ми не маємо інформації про те, що щось було знайдено», — заявив Горишевський.

Невідомий об’єкт у Польщі: що повідомили очевидці

Близько другої години ночі поліція отримала три повідомлення від місцевих жителів про гучний об’єкт у небі. Про це розповіла речниця начальника воєводської поліції в Любліні Анна Камола.

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За її словами, очевидці не повідомляли про падіння об’єкта чи вибух.

«З повідомлень не випливало, що щось впало чи вибухнуло, не було чутно ніякого гуркоту чи вибуху, лише проліт гучного неідентифікованого об’єкта», — наголосила Камола.

В Оперативному командуванні пояснили, що військові мають зіставити дані радіолокаційних систем із повідомленнями місцевих жителів. Це допоможе встановити, чи йшлося про реальний об’єкт, визначити його характер або з’ясувати, чи міг сигнал виникнути внаслідок метеорологічних явищ чи аномалій.

«Ми повинні перевірити всю інформацію. Як ту, яку місцеві жителі передали поліції, так і ту, яку маємо з наших радіолокаційних систем», — пояснив Горишевський.

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За його словами, лише після перевірки цих даних можна буде зрозуміти, з яким явищем мають справу військові.

Чи порушив невідомий об’єкт повітряний простір Польщі

Оперативне командування Збройних сил Польщі окремо наголосило, що на момент оприлюднення заяви порушення польського повітряного простору не було встановлено. Пошукова операція та перевірка радіолокаційних даних тривають.

«Оперативне командування Збройних сил Польщі постійно відстежує ситуацію. Подальша інформація буде надана після завершення перевіркових заходів та підтвердження подробиць події», — йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше Національна армія Молдови повідомила про політ невідомого дрона поблизу населеного пункту Первомайськ. За даними військових, він перебував у повітряному просторі країни від 20:04 до 20:05, після чого полетів у напрямку села Лиманське на Одещині.

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