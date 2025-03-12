Невістка Трампа заявила, що американці повинні "цілувати ноги" президенту США та Маску

Ведуча Fox News, невістка президента США Лара Трамп заявила, що американці повинні бути вдячні мільярдеру Ілону Маску за його роботу на користь Дональда Трампа, спрямовану на скорочення розмірів та витрат федерального уряду.

Про це повідомляє The Hill.

"Колись давно було двопартійною метою викорінення шахрайства, марнотратства та зловживань", – сказала невістка Трампа під час виступу у програмі Шона Генніті 10 березня.

Видання зауважило, що проти масштабних скорочень уряду адміністрацією президента США були подані численні судові позови. Критики стверджують, що Білий дім порушує закон, припиняючи затверджені Конгресом витрати.

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Лара Трамп заявила, що незадоволені реформаторськими зусиллями Маска демократи використовують "такі самі методи", щоб атакувати мільярдера та "знищити за будь-яку ціну", які вони застосовували проти президента США.

"Вони атакують його репутацію, називають його нацистом, переслідують його бізнес, вчиняють акти вандалізму – вони роблять усе можливе, щоб знищити цю людину, і це справді жахливо бачити. Бо що отримує Ілон за все це? Він втрачає гроші через свою діяльність, але він розуміє важливість цього моменту. Ми не можемо нескінченно витрачати кошти в тому самому обсязі. Як країна ми так не виживемо. Тому люди повинні цілувати ноги Ілону Маску та Дональду Трампу за те, що вони єдині, хто насправді цим займається", – висловилась ведуча Fox News.

Видання зауважило, що у лютому Лару Трамп взяли на посаду ведучої вечірньої програми вихідними на Fox News. Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп регулярно скаржився на висвітлення з боку Fox News, але після обрання президентом почав давати каналу ексклюзивні інтерв’ю та пом’якшив свою критику.

До слова, за результатами соціологічного опитування Emerson College Polling, серед громадян США падає рейтинг підтримки Трампа після його вступу на посаду.