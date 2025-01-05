Невизнане Придністров'я на межі енергетичного колапсу: міста можуть залишитись без води

Через нестачу електроенергії в Придністров'ї введені віялові відключення, що вплинуло на водопостачання.

У невизнаному Придністров'ї через віялові відключення електроенергії можливі перебої з водопостачанням, зокрема на верхніх поверхах багатоповерхівок.

Про це повідомляє NewsMaker.

Через нестачу електроенергії, яку виробляють МГРЕС та Дубоссарська ГЕС, введені віялові відключення електрики, що вплинуло на водопостачання.

Також повідомляються, що через зниження тиску в мережі, що можливе під час віялових відключень, верхні поверхи багатоповерхівок у Бендерах та Тирасполі можуть залишитися без води. 4 січня без води залишилися деякі райони Тирасполя.

Окрім того, відбулися аварійні відключення електроенергії через перепади навантаження в мережі. За словами лідера Придністров'я Вадима Красносельського, енергетики вимушені відключати додаткові адреси, щоб уникнути аварій. Внаслідок цього за останню добу аварійні відключення торкнулися понад 4,8 тисячі осіб.

Нагадаємо, 1 січня у Придністров'ї припинили подавання тепла та гарячої води для населення, бюджетних установ та організацій, за винятком лікувальних закладів зі стаціонарними відділеннями.

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