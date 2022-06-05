Невтішні новини для України: у Британії прем'єра Джонсона можуть відправити у відставку

Невтішні новини для України: у Британії прем'єра Джонсона можуть відправити у відставку

Британські ЗМІ пишуть, що голосування про недовіру Борисові Джонсону може відбутися наступного тижня.

У Великій Британії Консервативна партія може провести голосування про недовіру прем'єр-міністру та лідерові партії Борису Джонсону вже у середу, 8 червня.

Про це пише Sunday Times.

Джерела видання зазначають, що необхідні 54 підписи членів парламенту з вимогою провести голосування або вже зібрані, або будуть зібрані найближчим часом.

Як повідомляє ВВС, 28 депутатів-консерваторів публічно закликали Бориса Джонсона піти у відставку.

У разі висловлення недовіри Джонсон залишиться на посаді прем'єра до моменту обрання нового лідера партії. Проте експерти та деякі члени британського уряду висловлюють сумніви, що Джонсона все ж відправлять у відставку у середу.

Інші співрозмовники ВВС вважають, що якщо переломний момент не буде досягнутий цього тижня, найкраща можливість для ініціаторів відставки може з'явитися пізніше цього місяця, після результату двох проміжних виборів, ініційованих депутатами-торі, які покинули парламент.

Підставою для відставки Джонсона називають гучний скандал із вечірками у розпал локдауну та пандемії COVID-19 у травні 2020-го. Сам Джонсон публічно вибачився за цей скандал, але відмовився залишати посаду.

Зазначимо, що на посаді прем'єр-міністра Джонсон надає Україні величезну підтримку на всіх фронтах. Політик одним із перших серед західних лідерів особисто приїздив до України, де побачив звірства російської армії, а також зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

Також 3 травня Джонсон виступив онлайн у Верховній Раді, ставши першим світовим лідером, який звернувся у такому форматі до українських депутатів від початку повномасштабного російського вторгнення до України. У своїй історичній промові він вкотре назвав напад Росії злочином і зазначив, що Україна обов'язково переможе у цій війні.

Британію під керівництвом Бориса Джонсона одним із лідерів фінансової та військової допомоги Україні у війні з РФ. Українці ж своєю чергою називають Джонсона "великим другом" нашої держави.

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