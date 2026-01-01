"Невиправдана ескалація": США жорстко відреагували на новорічні військові маневри Китаю

США звинуватили Китай у невиправданій ескалації напруженості навколо Тайваню

Реклама

Сполучені Штати розпочали дипломатичний рік із заклику до деескалації в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. 1 січня Державний департамент оприлюднив офіційну позицію щодо дій Народно-визвольної армії Китаю та масштабних навчань навколо Тайваню.

Офіційна позиція Вашингтона

У пресрелізі, опублікованому на офіційному сайті Держдепартаменту, головний заступник речника Томас Піготт наголосив, що військова активність Китаю підвищує напругу без жодних на те підстав.

«Ми закликаємо Пекін проявити стриманість, припинити військовий тиск на Тайвань і натомість розпочати змістовний діалог», — йдеться у заяві.

Реклама

США також підтвердили свою відданість миру в Тайванській протоці та заявили, що виступають проти будь-яких односторонніх змін статус-кво, особливо силовим шляхом.

Що спровокувало реакцію США

Заява США стала відповіддю на масштабні навчання китайських військових під кодовою назвою «Justice Mission 2025» («Місія Справедливості 2025»), які Китай несподівано розпочав наприкінці грудня.

За даними The Guardian, маневри включали імітацію повної блокади великих портів Тайваню та відпрацювання атак на морські цілі.

Тайванське оборонне відомство зафіксувало рекордну активність: у зоні ідентифікації ППО було виявлено понад 130 китайських літаків та 14 військових кораблів, що є одним із наймасштабніших порушень за останні роки, повідомляє The War Zone. Більшість літаків перетинали так звану «серединну лінію» протоки, яка довгий час слугувала неофіційним кордоном.

Реклама

Тактика «сірої зони»

Експерти зазначають, що Китай дедалі активніше використовує тактику «війни у сірій зоні» — агресивних дій, які балансують на межі відкритого конфлікту, але формально не є війною.

Як зазначає Global Taiwan Institute, Пекін нормалізує свою військову присутність навколо острова, намагаючись виснажити ресурси тайванської армії та психологічно тиснути на населення. Регулярні навчання, кібератаки та дезінформація стали частиною повсякденного життя регіону.

Роль США

Хоча Сполучені Штати не мають офіційних дипломатичних відносин із Тайванем, вони залишаються головним гарантом безпеки острова згідно з «Законом про відносини з Тайванем» (Taiwan Relations Act).

Цей документ зобов’язує Вашингтон надавати Тайбею засоби для самооборони та підтримувати здатність протистояти будь-якому силовому примусу, нагадує American Institute in Taiwan.

Реклама

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін у новорічному зверненні, яке транслювали державні ЗМІ, поновив погрози проти Тайваню, який він вважає частиною своєї суверенної території. Риторика Пекіна стає дедалі жорсткішою і обіцяє «неминуче возз’єднання» материкового Китая з Тайванем.