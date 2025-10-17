"Неймовірна удача": заможний політик виграв у казино $1,4 мільйона

Грав в покер у казино / © Pexels

Губернатор американського штату Іллінойс Джей Роберт Пріцкер минулого року отримав несподіваний дохід — він виграв $1,4 мільйона у казино Лас-Вегаса.

Про це пише ВВС з посиланням на копію податкової декларації цього заможного політика.

За даними Forbes, статки Пріцкера оцінюються в $3,9 млрд, губернатор є спадкоємцем мережі готелів Hyatt.

Повідомляється, що губернатор виграв значну суму, граючи у блекджек у казино Лас-Вегаса під час відпустки із дружиною та друзями.

Сам Пріцкер назвав свій виграш «неймовірною удачею».

«Кожен, хто грав у карти в казино, знає, що часто граєш занадто довго і програєш те, що виграв. Мені пощастило, що мені довелося піти до того, як це сталося», — прокоментував він свій виграш на пресконференції.

Представник передвиборчого штабу губернатора, який на виборах 2026 року втретє претендуватиме на цю посаду, повідомив, що політик пожертвує гроші на благодійність, але не відповів на запитання, чому він цього досі не зробив.

Джей Роберт Пріцкер останнім часом став одним із найрішучіших критиків президента США Дональда Трампа, зіткнувшись із господарем Білого дому через розгортання федеральних військ у Чикаго — ці дії він назвав «авторитарними».

Трамп закликав до ув’язнення чиновника з Іллінойсу, звинувативши його та мера Чикаго Брендона Джонсона у недостатніх зусиллях для забезпечення безпеки федеральних імміграційних офіцерів, які проводять рейди в Чикаго.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель штату Іллінойс (США) став мультимільйонером, зірвавши джекпот у лотереї Lotto на суму 14,6 млн дол. Як зізнався переможець, він просто скористався улюбленими числами.