Незвичайна знахідка: замість каменя чоловік знайшов "капсулу часу" (відео)

На пляжі в англійському Вітбі чоловік, відомий у TikTok під ніком forgetfossils, знайшов «капсулу часу з юрського періоду». Ліам подумав, що це звичайний камінь, але виявив всередині нього дві чудово збережені скам’янілості амонітів. Це вимерлі головоногі молюски з закрученими панцирами, що зникли з лиця Землі близько 66 мільйонів років тому.

Про це пише Express.

Ліам, який часто досліджує місцевий пляж, зазначив, що океан «намагався зберегти таємницю», але йому пощастило зробити це епічне відкриття. Він опублікував відео, яке набрало сотні переглядів і вразило користувачів.

Амоніти — це близькі родичі сучасних восьминогів, кальмарів і каракатиць, хоча їхня мушля більше схожа на мушлю наутилуса. За словами Зої Г’юз, кураторки Музею природної історії, амоніти жили в окремих камерах, які використовували для плавучості. Їхні скам’янілості є цінними «індексними скам’янілостями», оскільки допомагають визначити вік геологічних шарів.

