Неймовірне диво: літня жінка "ожила" за хвилини до кремації (фото)

Жіінку доставили до лікарні / © dailymail.co.uk

Сім’я літньої жінки пережила шок і радість, коли їхня «покійна» бабуся раптово ожила та почала стукати по кришці труни за лічені хвилини до початку кремації.

Про це пише видання Daily Mail.

Історія сталася в місті Пітсанулок на півночі Таїланду. 65-річна Чонтхірот була офіційно визнана померлою у своєму будинку 23 листопада. Родичі помістили її тіло в білу труну та вирушили у чотиригодинну подорож до храму на околиці Бангкока, відомого безкоштовними похоронними та кремаційними послугами для малозабезпечених.

Після прибуття до храму родичі помітили, що жінка почала ворушитися всередині труни та стукати по дереву. На кадрах видно, як Чонтхірот рухає руками та намагається відмахнутися від мух, а родичі спостерігають за цим із шоком.

Молодший брат Чонтхірот, 57-річний Монгкол, розповів, що його сестра була прикута до ліжка протягом двох років і що він сам підписав документи про її смерть. «Я був приголомшений і щасливий, що моя сестра досі жива. Ледь не знепритомнів від несподіванки. Те, що вона прокинулася — справжнє диво», — зазначив він.

Працівник храму Тамманун, 27 років, розповів, що саме під час перенесення труни у зал для прощальної церемонії почув слабкий стукіт і крик про допомогу. «Я відкинув тканину і побачив, що вона рухається. Вона була при тямі, слабко дихала та хитала головою, але не могла говорити. Я був ошелешений», — сказав він.

Чонтхірот доправили до лікарні Банг Яй. Настоятель храму Ват Рат Праконг Там пообіцяв покрити всі медичні витрати на лікування. «За всі роки служіння в храмі я не був свідком такої події. Радію за сім’ю, яка отримала другий шанс бути разом із Чонтхірот», — зазначив він.

У Таїланді подібний випадок вже траплявся у лютому, коли 85-річна Пуа Сріпхуенг нібито «повернулася до життя» після 40 хвилин відсутності пульсу. Після пробудження вона почала поводитися, як дитина, вимагала солодощів і стала набожною.

