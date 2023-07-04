"Неймовірне історичне самогубство": Подоляк про катування Саакашвілі у Грузії

Саакашвілі вперше за кілька місяців з'явився на екранах і шокував своїм станом.

Грузія продовжує повільно та цинічно катувати свого експрезидента Міхеіля Саакашвілі. Те, що відбувається - це "неймовірне історичне самогубство".

Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк у Мережі.

За його словами, такими діями "Грузія" стає синонімом до слова "людожерство".

"Невже так хочеться отримати заохочення росіян? Невже так кортить бути улюбленими та слухняними васалами Путіна? Невже так подобається відверто вбивати власну європейську перспективу? Мотиви замовників та виконавців зрозумілі. Але невже потрібно при цьому обов‘язково зробити «Грузію» синонімом людожерства?", - наголосив Подоляк.

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Нагадаємо, уперше за останні кілька місяців Міхеіл Саакашвілі показався на відеозв'язку. Експрезидент Грузії дистанційно взяв участь на засіданні Тбіліського міського суду, йдеться в ТСН.

Перебуваючи у в'язниці експрезидент Грузії заявив про намір брати активну участь у грузинській політиці – через рік після заяви про те, що вона його більше не цікавить.

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