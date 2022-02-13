Неймовірне повернення: у США загублену кішку знайшли за 2400 кілометрів від дому

Неймовірне повернення: у США загублену кішку знайшли за 2400 кілометрів від дому

Домашня тварина зникла у 2015 році.

Сім'я Сіллі з американського штату Мен, яка давно втратила надію знайти свою кішку Ешес, за шість років дізналася, що вона жива і перебуває за 2400 кілометрів від будинку. Домашню улюбленицю повернули господарям.

Про це пише The Guardian.

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Кішка зникла ще 2015 року під час святкування 10-річчя доньки жінки. Після довгих пошуків родина припустила, що тварина, ймовірно, стала здобиччю хижака. Ветеринарна служба Флориди на початку 2022 року встановила особу кішки завдяки імплантованому мікрочипу. Але як вона потрапила до Флориди, залишається загадкою.

Напередодні Ешес повернули до Мену, де на улюбленицю в міжнародному аеропорту Портленда чекали власники.

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Нагадаємо, у штаті Флорида помічники шерифа округу Гілсборо знайшли біля офісу, кішку, яка зникла два роки тому, і повернули її додому.

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