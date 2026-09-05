"Неймовірні історії та спогади": Віткофф шокував заявою про Путіна

Стів Віткофф і Володимир Путін / © Associated Press

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Спецпосланець президента США Стів Віткофф під час зустрічі у Кремлі з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним заявив, що з приємністю згадуватиме переговори з російським лідером після виходу на пенсію.

Улесливу заяву представника Трампа цитує Clash Report.

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Особливо цинічно прозвучали його слова на п’ятий рік повномасштабної війни Росії проти України, у той час, коли російська армія продовжує атакувати українські міста, убиваючи мирних жителів.

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Віткофф, який майже рік безуспішно намагається домогтися припинення війни та регулярно відвідує Москву, фактично зробив Путіну комплімент, назвавши зустрічі з воєнним злочинцем одними з найяскравіших майбутніх спогадів.

«Президенте Путін, щиро дякуємо, що прийняли нас. Ми щойно сиділи надворі — я, Джаред [Кушнер], Кирило [Дмитрієв], Юрій [Ушаков]— і говорили про те, що коли вийдемо на пенсію, у нас буде стільки неймовірних історій та спогадів», — сказав спецпосланець Трампа.

Віткофф продовжив свою промову, окремо виділивши зустрічі з російським президентом: «І зустрічі з вами будуть на самому вершечку цього списку».

Зустріч Віткоффа та Джареда Кушнера з Путіним відбулася на тлі чергової спроби адміністрації Дональда Трампа просунути переговори щодо завершення війни.

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Водночас очікування від переговорів у Москві, за даними Bloomberg, раніше оцінювалися як «надзвичайно низькі». Співрозмовники видання зазначали, що попередні візити Віткоффа та Кушнера до Росії не принесли результатів, а в Кремлі не бачать причин вважати, що цього разу американські представники привезли пропозиції, які Москва готова прийняти.

Після переговорів у Москві Віткофф і Кушнер, як очікується, у неділю, 6 вересня, мають відвідати Київ.

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