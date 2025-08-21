Нейрохірургічний скандал в Австрії: 12-річна дівчинка просвердлила череп пацієнта

Прапор Австрії

В австрійському місті Грац розпочався судовий процес, пов’язаний із нейрохірургічною операцією в університетській клініці.

Про це повідомляє Bild.

Прокуратура отримала матеріали справи, які свідчать про те, що у січні 2024 року лікар дозволила своїй 12-річній доньці просвердлити отвір у черепі пацієнта. Наразі обвинувачення висунуто не лише їй, а й колезі, яка також брала участь в операції, у зв’язку з нанесенням тілесних ушкоджень.

Постраждалим став 33-річний фермер Грегор П., який отримав травму голови після падіння дерева. Для контролю внутрішньочерепного тиску йому мали встановити датчик, що вимагало невеликого отвору у черепі. За версією слідства, 12-річна дівчинка під наглядом матері приклала медичний дриль до відкритої ділянки черепа та просвердлила отвір діаметром приблизно 15 міліметрів.

Декілька співробітниць клініки підтвердили, що після операції мати похвалилася, що її донька “тільки що зробила свій перший отвір у черепі”. Медсестра та інший лікар також визнали участь дитини у складній процедурі.

Обвинувачені заперечують свою провину. Нейрохірург тимчасово відсторонена від роботи та має дати свідчення у суді восени. Адвокат потерпілого Петер Фрайбергер повідомив, що його клієнт має намір вимагати від лікаря компенсацію моральної шкоди у розмірі 20 тисяч євро.

