Ілон Маск / © Associated Press

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Чатбот із штучним інтелектом Grok у соцмережі Х, що належить американському мільярдеру Ілону Маску, несподівано став виразно проукраїнським.

Про це свідчать відповіді, які він дає на провокативні питання щодо війни, яку веде Росія проти України.

Зокрема, Grok справедливо наголошує у свої відповідях, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, порушивши її суверенітет.

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Чатбот також категорично називає РФ агресором.

На спробу російських ватників розпочати дискусію стосовно «агресії» української армії на Донбасі, Grok безапеляційно повідомив, що війна у 2014 році розпочалася «із захоплення українських міст російськими парамілітарними силами», згадавши, що до створення так званих «ДНР\ЛНР» була причетна Російська Федерація.

Чатбот Grok був розроблений компанією xAI за ініціативою самого Маска у відповідь на поширення чат-бота ChatGPT від компанії OpenAI. Він рекламується як чатбот «з почуттям гумору» та з прямим доступом до соцмережі X.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що якийсь самозванець видавав себе за державного секретаря США Марко Рубіо і зв’язувався з високопосадовцями, надсилаючи їм голосові та текстові повідомлення, імітовані за допомогою штучного інтелекту.

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