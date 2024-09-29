"Нейтральний" статус Китаю у війні дискредитовано повідомленнями про допомогу РФ: аналіз ISW

Намагання Китаю представити себе "нейтральним посередником" у війні між Росією та Україною підривають повідомлення західних ЗМІ про постачання зброї агресору.

Захід продовжує наголошувати на зусиллях Китаю щодо підтримки російської збройної агресії в Україні. Такі дії Пекіну підривають його намагання представити себе "нейтральним посередником" у війні між Росією та Україною.

Про це йдеться у звіті ISW щодо війни в Україні від 28 вересня.

Аналітики нагадали публікацію The Times, у якій розкривається, що невказана китайська компанія відправляє до РФ новітні бойові дрони для тестування. З посиланням на слова анонімного західного посадовця видання повідомляє, що минулого року Росія підписала з китайський постачальником угоду і Захід "має явні докази того, що компанії КНР постачають Росії смертоносну зброю для використання в Україні".

Джерело також підтвердило повідомлення Reuters від 25 вересня про секретний проєкт Росії, який передбачає створення спільного російсько-китайського центру досліджень та виробництва БПЛА в особливій економічній зоні Кашгар у китайській провінції Сіньцзян.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю, 27 вересня, заявив, що переважна більшість російського імпорту верстатів та мікроелектроніки надходить із КНР та Гонконгу. А РФ використовує це обладнання та компоненти для виробництва ракет, снарядів та бронетехніки.

Держсекретар США зазначив, що всі розмови Пекіна про мир в Україні "не мають сенсу", тому що він дозволяє китайським компаніям "допомагати Москві воювати".

"КНР неодноразово намагалася представити себе як нейтральний посередник у війні в Україні, і повідомлення про постійну допомогу КНР військовим зусиллям Росії підривають це твердження", – наголосили аналітики ISW.

Нагадаємо, ще наприкінці минулого року українські військові на одній з кинутих позицій окупантів знайшли мінометні міни виробництва Китаю. Але на думку експерта, це могли бути як прямі постачання з Китаю, так і через треті країни.

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