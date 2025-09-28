- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 295
- Час на прочитання
- 1 хв
Незаконне проникнення у Фукусіму: українські блогери заарештовані під час прямого ефіру
Японська поліція затримала трьох українських ютуберів, які незаконно проникли до порожнього будинку в місті Окума, у зоні обмеженого доступу після аварії на АЕС.
Поліція Японії затримала трьох громадян України після того, як вони потрапили до порожнього будинку в місті Окума, доступ до якого обмежений через аварію на АЕС Фукусіма-1.
Про це повідомляє NHK.
За інформацією правоохоронців, чоловіки транслювали своє проникнення наживо на платформі для обміну відео, що допомогло поліції швидко відстежити їх місцезнаходження.
Заарештовані: 34-річний офісний працівник Анатолій Дибак, 29-річний водій Владислав Савінов та 43-річний електрик Олександр Крюков. Всі вони відомі як ютубери, які займаються зйомками закинутих об’єктів у стилі “сталкерства”, подібно до Чорнобильської зони в Україні.
Поліція отримала анонімне повідомлення ще в ніч на 23 число про прямий ефір з проникненням у будинок. Наступного ранку правоохоронці прибули на місце та затримали трьох чоловіків, які згодом у допиті зізналися у пред’явлених звинуваченнях.
Будинок розташований у важкодоступній зоні з суворими обмеженнями після ядерної аварії, тому порушення вважається серйозним. Поліція продовжує розслідування та перевіряє можливі інші спроби незаконного доступу до забороненої території.
Раніше повідомлялось, що з Польщі депортували українського машиніста пасажирського поїзда Київ-Хелм, який перевозив майже 200 пасажирів.