Незаконне проникнення у Фукусіму: українські блогери заарештовані під час прямого ефіру

Поліція Японії затримала трьох громадян України після того, як вони потрапили до порожнього будинку в місті Окума, доступ до якого обмежений через аварію на АЕС Фукусіма-1.

Про це повідомляє NHK.

За інформацією правоохоронців, чоловіки транслювали своє проникнення наживо на платформі для обміну відео, що допомогло поліції швидко відстежити їх місцезнаходження.

Заарештовані: 34-річний офісний працівник Анатолій Дибак, 29-річний водій Владислав Савінов та 43-річний електрик Олександр Крюков. Всі вони відомі як ютубери, які займаються зйомками закинутих об’єктів у стилі “сталкерства”, подібно до Чорнобильської зони в Україні.

Поліція отримала анонімне повідомлення ще в ніч на 23 число про прямий ефір з проникненням у будинок. Наступного ранку правоохоронці прибули на місце та затримали трьох чоловіків, які згодом у допиті зізналися у пред’явлених звинуваченнях.

Будинок розташований у важкодоступній зоні з суворими обмеженнями після ядерної аварії, тому порушення вважається серйозним. Поліція продовжує розслідування та перевіряє можливі інші спроби незаконного доступу до забороненої території.

