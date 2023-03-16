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Незаконно привласнив 1 мільярд доларів: у Нью-Йорку заарештували китайського бізнесмена

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Незаконно привласнив 1 мільярд доларів: у Нью-Йорку заарештували китайського бізнесмена

У Нью-Йорку заарештували китайського мільярдера

Він підтримував зв’язок із політиками, які обіймали посади в адміністрації Дональда Трампа.

У середу, 15 березня, китайського бізнесмена-магната Го Венгуя заарештували у Нью-Йорку. Мільярдера, якого тривалий час розшукувала влада КНР, звинувачують у незаконному збагаченні на 1 мільярд доларів. За ці гроші він купив, зокрема, особняк, яхту, Ferrari та не тільки.  

Про це інформує Associated Press

Як відомо, він підтримував зв’язок із політиками, які обіймали посади в адміністрації 45-го президента США Дональда Трампа. Суд Мангеттена оголосив звинувачення 54-річному Го Венгую та його фінансисту Кін Мін Дже, зокрема, у незаконних банківських операціях, шахрайстві з цінними паперами та банківському шахрайстві. 

У Нью-Йорку заарештували китайського мільярдера / © Associated Press
У Нью-Йорку заарештували китайського мільярдера / Фото: Associated Press

Американські прокурори заявили, що звинувачення пов’язане зі складною схемою, за якою Го брехав сотням тисяч онлайн-фоловерів зі Сполучених Штатів та інших країн світу.

Колись Го Венгуй був одним з найбагатших громадян Китаю. У 2014-му році він ризикував сісти за ґрати в КНР через звинувачення у зґвалтуванні, викраденні людини, хабарництві та інших злочинах. Утім, в підсумку він втік у США. 

Раніше ми повідомляли, що у Сполучених Штатах заарештували двох чоловіків, які допомагали РФ. Вони постачали запчастини для російських літаків.

Заарештували два розкішні літаки російського олігарха Абрамовича

Заарештували два розкішні літаки російського олігарха Абрамовича

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Дата публікації
Перегляди
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