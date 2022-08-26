"Незалежність Білорусі – річ непорушна": Лукашенко набрався сміливості відповісти Путіну

Так, нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що в розмові з ним Володимир Путін нібито заперечував незалежність Білорусі та України. Своєю чергою, Лукашенко заявив, що "незалежність Білорусі – річ непорушна".

Про це повідомляє білоруське видання "БЕЛТА".

Коментуючи недавні слова Шольца, Лукашенко підкреслив, що навіть не звертає уваги на це. Мовляв, таких фейків уже наслухався.

"Я знаю іншу точку зору президента Росії. Але головне не те, що говорили Шольц і Путін. А головне те, що я вам говорю: суверенітет, незалежність нашої держави - це непорушні речі. Все!" – заявив білоруський диктатор.

Нагадаємо, Лукашенко, який дозволив Путіну бомбити Україну, побажав українцям "мирного неба".

Читайте також: