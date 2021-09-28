"Незаймана росіянка + кокаїн - 50 євро": в Іспанії виник скандал через соціальну рекламу проти проституції

Такі плакати неабияк обурили росіян, які живуть в Іспанії.

На вулицях Іспанії з'явився плакат із соціальною рекламою проти сексуальної експлуатація жінок, в якому згадали російських дівчат. Так на плакаті написано "Меню дня. Особлива страва: незаймана росіянка + кокаїн - 50 євро".

Про це повідомляє телеканал "Дождь".

Зазначається, що такі плакати розмістила некомерційна організація "Nueva Vida" до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми. Іспанським студентам, які навчаються в сфері дизайну та реклами, запропонували створити плакати проти попиту на сексуальні послуги. Плакати переможців розмістили на зупинках громадського транспорту та в інших місцях. Як раз на одному із них, який зроблений у вигляді меню, і був цей напис "Меню дня. Особлива страва: незаймана росіянка + кокаїн - 50 євро", а також серед "страв" на ньому перераховуються російські імена і вік жінок - від 17 до 35 років.

Як пише видання, у посольстві Росії виступили з вимогою прибрати плакати, оскільки вони обурюють росіян, які мешкають в Іспанії і є недоречними. Прибрати банери також зажадав і Російський дім у Мадриді. Про що повідомляється на Facebook-сторінці організації.

Також у повідомленні Російського дому говориться, що керівництво організації "Nueva Vida", яка розмістила соцрекламу, вибачилося і пояснило, що метою кампанії була спроба привернути суспільну увагу до проблеми проституції без прив'язки до національності.

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