"Незгодні" з Трампом не працюють: у Пентагоні звільнили керівника розвідслужби
Міністр оборони США звільнив керівника Розвідувального управління через «втрату довіри» після того, як доповідь розвідки спростувала заяви Трампа щодо удару по Ірану.
Очільник Пентагону Піт Гегсет звільнив керівника Розвідувального управління Міністерства оборони (DIA), генерал-лейтенанта Джеффрі Крузе. Це сталося після того, як розвідка оприлюднила доповідь, що суперечила заявам адміністрації Дональда Трампа щодо удару по Ірану.
Про це пише The Washington Post.
Звільнення Крузе — це лише частина широкомасштабної «чистки» серед вищого військового керівництва та розвідувальних служб, яку проводить адміністрація Трампа. Причиною звільнення Крузе офіційно названо «втрату довіри» — цинічну фразу, яку Гегсет використовував і для виправдання інших кадрових рішень.
Звільнення відбулося після того, як попередня доповідь DIA щодо військових ударів по трьох основних ядерних об’єктах Ірану суперечила офіційній позиції Вашингтона.
«Гегсет і Трамп стверджували, що ядерний потенціал Ірану був „знищений“, тоді як розвідка оцінила, що його вдалося відкинути лише на декілька місяців», — зазначається у статті.
З моменту вступу на посаду Гегсет уже звільнив низку найвищих військових, зокрема голову Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза Брауна, начальника військово-морських операцій адмірала Лізу Франчетті та інших. Ця кампанія з усунення політично неугодних офіцерів демонструє, як у США підривається незалежність та професіоналізм силових структур.
Нагадаємо, У будинку затятого критика та ексрадника Трампа провели обшуки. Агенти ФБР «завітали» до Джона Болтона, колишнього радника Дональда Трампа з національної безпеки.