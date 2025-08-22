"Незгодні" з Трампом не працюють: у Пентагоні звільнили керівника розвідслужби

Пентагон звільник головного розвідника через його «невдалу» доповідь щодо ударів по Ірану / © Associated Press

Реклама

Очільник Пентагону Піт Гегсет звільнив керівника Розвідувального управління Міністерства оборони (DIA), генерал-лейтенанта Джеффрі Крузе. Це сталося після того, як розвідка оприлюднила доповідь, що суперечила заявам адміністрації Дональда Трампа щодо удару по Ірану.

Про це пише The Washington Post.

Звільнення Крузе — це лише частина широкомасштабної «чистки» серед вищого військового керівництва та розвідувальних служб, яку проводить адміністрація Трампа. Причиною звільнення Крузе офіційно названо «втрату довіри» — цинічну фразу, яку Гегсет використовував і для виправдання інших кадрових рішень.

Реклама

Звільнення відбулося після того, як попередня доповідь DIA щодо військових ударів по трьох основних ядерних об’єктах Ірану суперечила офіційній позиції Вашингтона.

«Гегсет і Трамп стверджували, що ядерний потенціал Ірану був „знищений“, тоді як розвідка оцінила, що його вдалося відкинути лише на декілька місяців», — зазначається у статті.

З моменту вступу на посаду Гегсет уже звільнив низку найвищих військових, зокрема голову Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза Брауна, начальника військово-морських операцій адмірала Лізу Франчетті та інших. Ця кампанія з усунення політично неугодних офіцерів демонструє, як у США підривається незалежність та професіоналізм силових структур.

Нагадаємо, У будинку затятого критика та ексрадника Трампа провели обшуки. Агенти ФБР «завітали» до Джона Болтона, колишнього радника Дональда Трампа з національної безпеки.