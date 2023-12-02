Незмінна позиція: ще один штат у США визнав Голодомор геноцидом українського народу

Північна Кароліна у США визнала Голодомор геноцидом українського народу. Символічне рішення приурочене до 90-х роковин трагедії.

Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова у Twitter.

"Ми вдячні штату Північна Кароліна і 75-му губернатору Північної Кароліни Рою Куперу за повторне визнання Голодомору геноцидом у 90-ті роковини Голодомору в Україні", – написала вона.

Нагадаємо, американський штат Айова визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Тепер листопад проголошено місяцем пам'яті про Голодомор-геноцид в Україні. Так, в США вже 33 штати, які виступили з рішенням.

Читайте також: