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Незмінна позиція: ще один штат у США визнав Голодомор геноцидом українського народу

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Незмінна позиція: ще один штат у США визнав Голодомор геноцидом українського народу

Прапори США та України / Фото: УНІАН

Штат виступив із заявою вже вдруге.

Північна Кароліна у США визнала Голодомор геноцидом українського народу. Символічне рішення приурочене до 90-х роковин трагедії.

Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова у Twitter.

"Ми вдячні штату Північна Кароліна і 75-му губернатору Північної Кароліни Рою Куперу за повторне визнання Голодомору геноцидом у 90-ті роковини Голодомору в Україні", – написала вона.

Нагадаємо, американський штат Айова визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Тепер листопад проголошено місяцем пам'яті про Голодомор-геноцид в Україні. Так, в США вже 33 штати, які виступили з рішенням.

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Дата публікації
Перегляди
144
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