Незручних розмов не уникнути: президент Фінляндії про завершення війни в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб під час офіційного державного візиту до Литви зробив заяву про завершення війни в Україні. Зокрема, він сказав, що доведеться провести незручні дискусії, аби закінчити війну в Україні.

Про це повідомляє фінське медіа Yle.

Що потрібно для закінчення війни в Україні

Президент Стубб разом із дружиною прибув до Литви з офіційним візитом. Основну увагу зустрічі приділили двостороннім відносинам між Фінляндією та Литвою, обороні, технологіям та війні в Україні.

Під час дводенного візиту обговорять співпрацю Фінляндії та Литви, а також війну в Україні. Сьогодні, у перший день візиту, Александр Стубб провів офіційні переговори з президентом Литви Гітанасом Науседою.

На спільній пресконференції Стубб заявив, що переговори з Росією мають розпочинатися лише тоді, коли Україна перебуває у сильній позиції.

Також він додав, що сторона, яка вестиме такі переговори з РФ, повинна мати чіткий мандат від Європи та України.

Переговори з Росією, за його словами, не означатимуть легітимацію російської агресії чи режиму.

«Щоб закінчити війну, іноді треба вести важкі та незручні розмови», — сказав Стубб.

Нагадаємо, спроби залучити колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель до переговорів можуть бути частиною стратегії Кремля з переведення офіційного процесу у неформальний формат особистих домовленостей.

За словами експерта аналітичного центру Solid info Тараса Семенюка, Меркель теоретично могла б долучитися до процесу на рівні неофіційних контактів, подібно до візитів американських представників Віткоффа та Кушнера до Москви.

Однак такий формат кулуарних перемовин потрібен Путіну саме для того, щоб уникнути чіткої відповідальності сторін.

У Кремлі намагаються ускладнити обмін полоненими, який був частиною триденного перемир’я з 9 до 11 травня. Цього разу Росія порушує обіцянку, дану не лише Україні, а й Дональду Трампу. Саме можливість масштабного обміну у форматі «1000 на 1000» стала для України головним аргументом, щоб погодитися на тимчасове припинення вогню.

