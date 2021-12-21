Незвична оренда: Данія відправлятиме в'язнів-іноземців у тюрми Косова

Своєю чергою Копенгаген зобов’язався щороку сплачувати Приштіні 15 мільйонів євро і допомогти у фінансуванні зеленої енергетики.

Данія планує орендувати 300 тюремних камер у частково визнаній державі Косово. Відбувати ув’язнення на Балкани данці відправлятимуть іноземців, засуджених до депортації після звільнення.

Про це інформує ВВС-Україна.

"Ми вирішили орендувати тюремні місця в Косові та збільшити кількість місць у данських в'язницях. Це дасть чіткий сигнал громадянам третіх країн, засудженим до депортації: ваше майбутнє не в Данії, і сидіти ви будете не тут", — заявив міністр юстиції Нік Геккеруп.

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Уряди обох країн підписали "політичну декларацію" про наміри на п'ять років, яку після завершення цього терміну планують подовжити. Копенгаген зобов’язався щороку сплачувати Приштіні 15 мільйонів євро і допомогти у фінансуванні зеленої енергетики. Загалом за оренду в’язниці від 2023 року протягом наступних 10 років Косово має отримати 210 мільйонів євро.

До усіх ув'язнених в орендованих камерах будуть застосовуватися закони Данії.

Таке рішення розкритикували громадяни і Данії, і Косова. Перші звинувачують свою владу у негуманному ставленні до в’язнів. Жителі Косова ж невдоволені, що їхню країну перетворюють на європейську в’язницю. Міністр юстиції Косова Албулена Хаджіу запевнила, що країна не прийматиме небезпечних злочинців, засуджених за терористичні злочини або невиліковно хворих.

Угоду ще має ратифікувати парламент Косова.

Зазначається, що ідея оренди в’язниць в інших країн не нова. Раніше Норвегія та Бельгія орендували тюремні камери в Нідерландах.

Нагадаємо, що у Косові з автомата розстріляли автобус зі студентами, є загиблі та поранені.

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