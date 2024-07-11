"Незворотній" шлях України до НАТО: Фіцо лякає Третьою Світовою

Фіцо застеріг, чим може закінчитися "незворотній" вступ України до НАТО.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що членство України в НАТО лише гарантує початок Третьої Світової війни.

Про це він сказав у відео на своїй Facebook-сторінці, пише Politicо.

Він переконаний, що вступ України до НАТО призведе до глобального конфлікту.

"Я розумію бажання України, це суверенна країна, але членство України в НАТО – це лише гарантія Третьої Світової війни", – сказав Фіцо у відеозверненні на Facebook.

Гарні новини з саміту НАТО! Допомога, навчання та підтримка України!

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у вівторок, 9 липня, вперше провів засідання уряду після замаху в середині травня. Також він мав розмову зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем.

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