Ні газу, ні нафти, ні вугілля: Польща готова до радикального бойкоту РФ

Ні газу, ні нафти, ні вугілля: Польща готова до радикального бойкоту РФ

До кінця 2022 року у цій країні мають намір повністю відмовитися від російських енергоносіїв.

Польща прагне повністю припинити імпорт російської нафти, газу та вугілля і хоче, щоб інші країни Євросоюзу зробили те саме.

Про це заявив у середу, 30 березня, польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, передає Politico.

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Цей крок стане найрадикальнішим бойкотом російських енергоносіїв, на який поки не можуть наважитися інші країни ЄС.

“У той час, коли ми послідовно здійснювали свій план щодо "відвикання" від газу, від нафти, наші західні сусіди поставили себе у залежність від Росії. Коли інші в Європі дивилися на Росію як на торгового партнера, ми знали, що Росія використовує газ і нафту, особливо газ, як інструмент шантажу. Сьогодні цей інструмент шантажу перетворився на інструмент війни", - наголосив польський прем’єр.

Матеуш Моравецький закликав уряди інших країн ЄС наслідувати цей приклад.

За даними аналітичного центру Forum Energii, Польща отримує 46% газу, 64% нафти та 15% вугілля з Росії.

Нагадаємо, уряд Польщі підтримав законопроект, який передбачає заборону імпорту вугілля із країни-агресорки.

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