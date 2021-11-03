"Ні і ніколи": президентка Грузії різко оцінила шанси Саакашвілі на помилування

"Ні і ніколи": президентка Грузії різко оцінила шанси Саакашвілі на помилування

Саломе Зурабішвілі не вважає, що п'ятий президент Грузії є політв'язнем.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтвердила, що не помилує колишнього очільника грузинської держави Міхеіла Саакашвілі.

Про це Зурабішвілі сказала під час брифінгу, інформує "Ехо Кавказу".

"Оскільки це питання знову піднімається, мушу сказати, що моя позиція про помилування Міхеіла Саакашвілі чітка і незмінна: ні і ніколи", — сказала президентка.

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За її словами, Саакашвілі не відповідає критеріям політичного в'язня чи жертви несправедливості.

"Він є засудженим, який добровільно і нелегальним шляхом потрапив до Грузії, а метою приїзду була дестабілізація", — сказала очільниця країни.

Проте Зурабішвілі вважає, що Саакашвілі має вважатися "особливим ув'язненим" через великий суспільний та політичний інтерес до його особи.

"Це вимагає від пенітенціарної адміністрації та від влади особливої ​​уваги та вжиття всіх заходів, щоб погіршення його здоров'я не було використано з метою політичної спекуляції чи дестабілізації. Це вимагає максимальної прозорості та своєчасного реагування на будь-які ознаки погіршення його стану. На цьому все, я більше не повертатимуся до цього питання", — підсумувала Саломе Зурабішвілі.

Нагадаємо, що 1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування.

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